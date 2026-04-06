Общество 06.04.2026 в 13:21

В Улан-Удэ два должностных лица отказали беременной женщине в трудоустройстве

Один из фигурантов – чиновник из минобрнауки Бурятии
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ зампредседателя комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии обвиняют в подстрекательстве к необоснованному отказу в приеме на работу беременной женщины, а замруководителя Ресурсного центра художественного и технического творчества «Созвездие» – в самом отказе. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Как стало известно, горожанка, имеющая 15-летний стаж работы в сфере образования и высшее педагогическое образование, успешно прошла собеседование в минобрнауки республики. Женщина получила положительное заключение, передала необходимые документы работодателю и фактически была допущена к исполнению обязанностей. Однако камнем преткновения стало то, что она находится в положении.

«После получения сведений о беременности работника заместитель руководителя учреждения, исполняющая на тот момент обязанности руководителя, отказала ей в приеме на работу. Основанием отказа послужило непредставление необходимых для трудоустройства документов. Способ незаконного увольнения женщины был предложен должностным лицом регионального министерства образования и науки», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Уголовное дело направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

