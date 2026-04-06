В Улан-Удэ ржавая вода ломает «стиралки» семьи участника СВО

В Улан-Удэ семья военнослужащего просит провести в их дом чистую воду. Как рассказали в региональном отделении ОНФ, из скважин на их участке идет ржавая, илистая вода с непонятными хлопьями.

Из-за этого за последние 2 года сломались две стиральные машинки. Уже прохудилась третья, которую купили всего полгода назад. Эту воду жительница Людмила использует только для полива огорода и хознужд – больше она ни на что не сгодится.

Чистую питьевую приходится возить с ближайшей водоколонки. У женщины двое детей, супруг сейчас находится на СВО. Чистая вода облегчила бы быт семьи. Ранее горожанка обращалась с этой проблемой на прямую линию с президентом.

«Сейчас вопрос Людмилы рассматривают в администрации города, куда мы направили ранее запрос», - заключили «народники».