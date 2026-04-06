Общество 06.04.2026 в 13:38

В Улан-Удэ ржавая вода ломает «стиралки» семьи участника СВО

Горожане просят провести в их дом чистую воду
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

В Улан-Удэ семья военнослужащего просит провести в их дом чистую воду. Как рассказали в региональном отделении ОНФ, из скважин на их участке идет ржавая, илистая вода с непонятными хлопьями.

Из-за этого за последние 2 года сломались две стиральные машинки. Уже прохудилась третья, которую купили всего полгода назад. Эту воду жительница Людмила использует только для полива огорода и хознужд – больше она ни на что не сгодится.

Чистую питьевую приходится возить с ближайшей водоколонки. У женщины двое детей, супруг сейчас находится на СВО. Чистая вода облегчила бы быт семьи. Ранее горожанка обращалась с этой проблемой на прямую линию с президентом.

«Сейчас вопрос Людмилы рассматривают в администрации города, куда мы направили ранее запрос», - заключили «народники».

Теги
вода народный фронт

В Улан-Удэ ржавая вода ломает «стиралки» семьи участника СВО
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru