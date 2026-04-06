Общество 06.04.2026 в 14:13
Столицу Монголии переводят на газ
Это позволит улучшить экологическое состояние города
Текст: Иван Иванов
В Улан-Баторе к концу 2026 года планируется перевести на газовое отопление более 50 тысяч домохозяйств в пяти районах, входящих в «зеленую зону улучшения качества воздуха. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города, если дома участников программы полностью утеплены, им бесплатно установят газовые котлы. В отопительный сезон 2026-2027 годов этим домохозяйствам предложат скидку за потребление газа в размере 900 тысяч тугриков (более $252).
Данный проект рассматривается как важная часть борьбы с высоким уровнем загрязнений и улучшения экологической ситуации, которая в городе остается одной из самых тяжелых среди мировых мегаполисов.
Сейчас в столице Монголии почти 172 тысячи домов находятся в так называемых юрточных районах, на них приходится более 55% загрязнения воздуха.
В настоящее время в Улан-Баторе ежедневно около 90-100 домов переводятся на использование газа.
