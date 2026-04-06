Общество 06.04.2026 в 14:13

Столицу Монголии переводят на газ

Это позволит улучшить экологическое состояние города
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Баторе к концу 2026 года планируется перевести на газовое отопление более 50 тысяч домохозяйств в пяти районах, входящих в «зеленую зону улучшения качества воздуха. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города, если дома участников программы полностью утеплены, им бесплатно установят газовые котлы. В отопительный сезон 2026-2027 годов этим домохозяйствам предложат скидку за потребление газа в размере 900 тысяч тугриков (более $252). 

Данный проект рассматривается как важная часть борьбы с высоким уровнем загрязнений и улучшения экологической ситуации, которая в городе остается одной из самых тяжелых среди мировых мегаполисов.

Сейчас в столице Монголии почти 172 тысячи домов находятся в так называемых юрточных районах, на них приходится более 55% загрязнения воздуха. 

В настоящее время в Улан-Баторе ежедневно около 90-100 домов переводятся на использование газа.
Теги
Монголия

Все новости

В Улан-Удэ впервые развернут сельхозярмарку в честь Пасхи
06.04.2026 в 15:30
В Улан-Удэ пьяный посетитель бара налетел на росгвардейца
06.04.2026 в 15:17
В Улан-Удэ завершился «Кубок горсовета» по баскетболу
06.04.2026 в 15:06
Столицу Монголии переводят на газ
06.04.2026 в 14:13
В Улан-Удэ ржавая вода ломает «стиралки» семьи участника СВО
06.04.2026 в 13:38
В Улан-Удэ два должностных лица отказали беременной женщине в трудоустройстве
06.04.2026 в 13:21
В пригороде Улан-Удэ иномарка влетела в поворачивавший грузовик
06.04.2026 в 13:04
В шести поселениях в Бурятии установили зоны подтопления территорий
06.04.2026 в 12:48
В Новосибирске футболисты вышли на матч с детским рисунком на форме
06.04.2026 в 12:44
В Улан-Удэ за 20 млн уберут четыре стихийных свалки
06.04.2026 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ впервые развернут сельхозярмарку в честь Пасхи
Торговлю организуют на рынке «Каскад»
06.04.2026 в 15:30
В Улан-Удэ пьяный посетитель бара налетел на росгвардейца
За это мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей
06.04.2026 в 15:17
В Улан-Удэ завершился «Кубок горсовета» по баскетболу
В нем приняли участие более 570 спортсменов
06.04.2026 в 15:06
В Улан-Удэ ржавая вода ломает «стиралки» семьи участника СВО
Горожане просят провести в их дом чистую воду
06.04.2026 в 13:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru