В Улан-Удэ завершился «Кубок горсовета» по баскетболу

«Это теперь олимпийский вид спорта с 2020 года. И он будет у нас продолжать развиваться. Участники показывают силу духа, подготовку, заряжают всех энергией. Посмотрите особенно финальные игры. Насколько они проходят динамично и ярко. Баскетбол развивается не только в Улан-Удэ. Сколько сельских команд из районов. Все участники - молодцы!», - сказал Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов.





Чимит Бальжинимаев заверил, что по итогам IV турнира обязательно будет проведен анализ, что получилось, что нет, над чем предстоит продолжить работу.





Герой России сказал, что сам всю жизнь занимается спортом, выступал на многих соревнованиях. Он высоко оценил пропитанную духом спорта атмосферу, царившую в зале КСК.





На данном турнире «Союз» был впервые, хотя по стране активно ездит, и в Монголии был на турнире - первый опыт такого рода, есть планы поехать в Китай. А со спортсменами из Улан-Удэ иркутские спортсмены-ветераны общаются. Некоторых вообще давно знают.





В нынешнем «Кубке горсовета Улан-Удэ» команда завоевала первое место в мужской номинации «Игроки 2007 года рождения и старше».





Тренируются члены команды в Улан-Удэ. Но, между просим, совместных тренировок бывает не так много. Здесь надо учесть, что спортсмены еще играют в различных командах, т. е. постоянно оттачивают мастерство. Поэтому, собравшись вместе, они становятся очень результативной «машиной» даже без обилия общих тренировок.





В столице Бурятии с большим успехом прошел IV Международный открытый турнир по баскетболу 3х3 «Кубок горсовета Улан-Удэ».Собралось множество участников из разных регионов, разных возрастов, были юноши и девушки, конечно, были команды, состоявшие из баскетболистов с ограниченными возможностями здоровья - спортсмены, потерявшие ноги, играли в баскетбол, передвигаясь по площадке в инвалидных колясках и пасуя друг другу мяч. В том числе, среди игроков были участники специальной военной операции, показавшие, что виражи судьбы их не сломили. В целом, между собой сразились 143 команды. Когда шли финалы, Культурно-спортивный комплекс Улан-Удэ посетило множество зрителей.Он отметил, что на турнире стало уже десять категорий.«Церемония награждения растянулась, но мы очень рады тому, что интерес растет. В том числе, для тех, кто хочет показать индивидуальное мастерство, прошли конкурсы по исполнению штрафных бросков, трехочковых бросков, бросков сверху. Пришли зрители, потому что какая игра без зрителей, без их поддержки. А как радуются дети, которые пришли, смотрят, и говорят - я тоже так буду. Накал страстей, команды идут очко в очко - это незабываемо. Пусть наши дети занимаются спортом. А в баскетбол 3х3 можно играть, думаю, во всех дворах. Как потеплеет весной и до глубокой осени», - отметил председатель горсовета.«Отдельная благодарность всем партнерам, спонсорам, которые поддерживают организаторов. Будем двигаться дальше, общими усилиями развивать турнир», - сказал председатель горсовета.Среди выступивших был участник спецоперации, кавалер трех орденов Мужества и Герой России, гвардии подполковник Дашибал Мункожаргалов, командир отдельного гвардейского разведывательного батальона, победитель Всероссийского отбора, участник Президентской программы «Время Героев». «Очень рад приветствовать вас на этом замечательном празднике спорта. Баскетбол - это командный вид спорта. А командная работа нужна везде. И на фронте, и в гражданской жизни, и также непосредственно в спорте», - обратился он ко всем.Чимит Бальжинимаев, другие депутаты горсовета, Дашибал Мункожаргалов, известные люди приняли участие в награждении отличившихся команд и отдельных спортсменов в разных номинациях.В числе баскетболистов, приехавших для участия в турнире из Иркутска, был Юрий Ковалев. Юрий Васильевич - мастер спорта России по баскетболу. «Представляю ветеранскую команду «Союз». Играли в возрастной категории 40+, нам всем за 50. Мы трое приехали сюда не одни, а со своими детьми - тремя сыновьями. Сыновья выступили успешнее, заняли второе место, а мы четвертое», - поделился он с нашим изданием.«То, что на турнире столько команд, что есть поддержка от властей - это замечательно. Видно, что Федерация работает, хороший уровень, хорошая организация. В баскетболе 3х3 темп очень высокий, очень мало остановок. Считаю, что это особенно подходит для молодых», - отметил ветеран спорта.Обычно Юрий Ковалев играет в формате 5х5. Нынешний турнир в Улан-Удэ для него, по сути, второй по счету в баскетболе 3х3. Можно сказать, новый спортивный опыт.Хочется выделить блестящее выступление на турнире команды «Новоильинск».«Наша команда существует несколько лет. Я сам родом из Новоильинска, мои партнеры по команде - двое из Улан-Удэ и один из Ташелана Зиаграевского района. Но это наше родное село - село Новоильинск Заиграевского района. Мы все выходцы оттуда», - рассказал «Номер один» Евгений Зубакин, капитан команды.«Новоильинск» в третий раз выступил на данном турнире.«И трижды мы победили. Один раз не удалось поучаствовать, так как мы выступали на турнире в Иркутской области, не смогли приехать», - отметил капитан команды. Он в баскетболе со второго класса школы. В том числе, в баскетболе 3х3 уже лет пять.В финале спортсмены провели жаркую схватку с баскетболистами из Монголии и победили. Болельщики болели за бурятскую команду, патриотически скандируя: «Россия!». Помимо этого, в активе баскетболистов из «Новоильинска» есть победы в индивидуальных номинациях завершившегося турнира. Среди них - Владимир Чириков признал лучшим игроком турнира.«Соперники были достойные, - оценил Евгений Зубакин финальную игру команды на турнире. - На групповом этапе мы тоже играли с монгольскими спортсменами, мы выиграли. В финале опять встретились с ними же. И просто так они победу нам не отдали».Зрители активно снимали турнир на телефоны, делали фото, приходили целыми семьями. Было сразу видно, что у баскетбола 3х3 в Улан-Удэ масса поклонников.Фото: «Номер один»