Общество 06.04.2026 в 15:17

В Улан-Удэ пьяный посетитель бара налетел на росгвардейца

За это мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ осудили мужчину за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии, находившегося при исполнении (ч.1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел в декабре 2025 года в баре по улице Корабельная.

Правоохранителей вызвали в заведение после того, как один из посетителей повредил имущество. Росгвардейцы задержали дебошира и повели его к служебному автомобилю, чтобы доставить в отдел полиции. В этот момент пьяный друг хулигана подбежал сзади к одному из сотрудников, толкнул его, схватил за форменное обмундирование и замахнулся на него кулаком.

Защитник, не удержавшись на ногах, стал падать и потянул за собой росгвардейца, уронив его рядом с собой на плечо. Затем он дважды ударил стража порядка по голове, попав по каске. После этого мужчину «скрутили». Сотрудник Росгвардии получил кровоподтек на правом плече. Это расценили как повреждение, не причинившее вред здоровью человека.

Тем не менее дело дошло до суда. Мужчина раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на четыре месяца. Приговор Советского районного суда вступил в законную силу.

Теги
суд приговор

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru