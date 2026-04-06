В Улан-Удэ пьяный посетитель бара налетел на росгвардейца

В Улан-Удэ осудили мужчину за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии, находившегося при исполнении (ч.1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел в декабре 2025 года в баре по улице Корабельная.

Правоохранителей вызвали в заведение после того, как один из посетителей повредил имущество. Росгвардейцы задержали дебошира и повели его к служебному автомобилю, чтобы доставить в отдел полиции. В этот момент пьяный друг хулигана подбежал сзади к одному из сотрудников, толкнул его, схватил за форменное обмундирование и замахнулся на него кулаком.

Защитник, не удержавшись на ногах, стал падать и потянул за собой росгвардейца, уронив его рядом с собой на плечо. Затем он дважды ударил стража порядка по голове, попав по каске. После этого мужчину «скрутили». Сотрудник Росгвардии получил кровоподтек на правом плече. Это расценили как повреждение, не причинившее вред здоровью человека.

Тем не менее дело дошло до суда. Мужчина раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на четыре месяца. Приговор Советского районного суда вступил в законную силу.