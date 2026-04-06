В Улан-Удэ впервые развернут сельхозярмарку в честь Пасхи

В столице Бурятии впервые развернется специализированная ярмарка сельхозпроизводителей и ремесленников, посвящённая Пасхе. Масштабная торговля состоится 11 и 12 апреля с 10:00 до 20:00 на продовольственном рынке «Каскад» (улица Трубачеева, 156).

Гости и жители Улан-Удэ смогут купить свежие фермерские продукты, мед, выпечку, а также пасхальные сувениры и изделия ручной работы напрямую от местных производителей.

«Фермеры и ремесленники уже готовятся представить свою лучшую продукцию. Торговые места предоставлены организаторами безвозмездно, поэтому цены обещают быть приятными. Все продавцы имеют необходимые документы и санитарные книжки», - прокомментировали в минсельхозпроде Бурятии.

Вход на ярмарку свободный.

