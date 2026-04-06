Арбат в Улан-Удэ будут обновлять ближайшие два года

В Улан-Удэ реконструкцией одной из главных прогулочных зон города, Арбата, будут заниматься ближайшие два года. Напомним, там уже начали убирать плитку, эти работы продлятся еще две недели. Старую плитку будут использовать повторно на территории города.

В мэрии подчеркнули, что полностью перекрывать Арбат не будут – для горожан оставят пешеходную зону c двух сторон шириной в 2 метра.

«Также будет организована валка аварийных тополей, устройство водостоков, сетей электроснабжения, водоотвода от зданий, уличного освещения. Одна из главных задач – отвод воды, чтобы не было больших луж. Будут предусмотрены отливы от зданий. Все водосточные трубы заменим, они будут в одном стиле», – рассказал председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.

В следующем году начнут установку всех объектов благоустройства улицы. Фонтан «Рыбки» заменят: вода будет бить из-под земли, в середине установят новую скульптуру. Также здесь высадят клены, сосны, черемуху, ели, газоны.