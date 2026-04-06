Общество 06.04.2026 в 15:50

Арбат в Улан-Удэ будут обновлять ближайшие два года

Так, фонтан «Рыбки» заменят: вода будет бить из-под земли
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: Номер один

В Улан-Удэ реконструкцией одной из главных прогулочных зон города, Арбата, будут заниматься ближайшие два года. Напомним, там уже начали убирать плитку, эти работы продлятся еще две недели. Старую плитку будут использовать повторно на территории города.

В мэрии подчеркнули, что полностью перекрывать Арбат не будут – для горожан оставят пешеходную зону c двух сторон шириной в 2 метра.

«Также будет организована валка аварийных тополей, устройство водостоков, сетей электроснабжения, водоотвода от зданий, уличного освещения. Одна из главных задач – отвод воды, чтобы не было больших луж. Будут предусмотрены отливы от зданий. Все водосточные трубы заменим, они будут в одном стиле», – рассказал председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.

В следующем году начнут установку всех объектов благоустройства улицы. Фонтан «Рыбки» заменят: вода будет бить из-под земли, в середине установят новую скульптуру. Также здесь высадят клены, сосны, черемуху, ели, газоны.

Теги
арбат благоустройство

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru