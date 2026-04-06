Общество 06.04.2026 в 16:05

Завод и имущество экс-спикера иркутского Заксобрания выставили на продажу

Активов насчитали на 30 миллиардов рублей
Текст: Иван Иванов
Завод и имущество экс-спикера иркутского Заксобрания выставили на продажу
Активы бывшего депутата и экс-спикера Законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова, которые были изъяты у него в рамках дела о коррупции, выставлены на продажу. Начальная цена лота составляет 30,3 миллиарда рублей, сообщает портал «Ирсити.ру». Торги запланированы на 13 апреля, а заявки на участие принимаются до 10 апреля.

На торги вынесены акции крупнейшего в стране предприятия по производству ПВХ «Саянскхимпласт», а также доли в компаниях «Вектор», «Саянскгазобетон», «БизнесИнтеллект», владеющего железнодорожными цистернами, недвижимостью, земельными участками, и в долях охотничьего хозяйства «Аталанское». Начальная цена за всё объединённое имущество превышает тридцать миллиардов рублей, при этом минимальный шаг аукциона — 1%, а задаток — 20%.

Напомним, Виктор Круглов занимал высокие должности в 1990-х и 2000-х годах, включая пост председателя заксобрания и депутата от «Единой России». После возбуждения дела имущество его семьи было признано нажитым коррупционным путем, и судебные органы изъяли его активы. Сейчас продажа этих активов должна помочь федеральному бюджету закрыть часть дефицита, который возник в прошлом году из-за падения экономики.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru