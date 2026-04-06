Общество 06.04.2026 в 16:05
Завод и имущество экс-спикера иркутского Заксобрания выставили на продажу
Активов насчитали на 30 миллиардов рублей
Текст: Иван Иванов
Активы бывшего депутата и экс-спикера Законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова, которые были изъяты у него в рамках дела о коррупции, выставлены на продажу. Начальная цена лота составляет 30,3 миллиарда рублей, сообщает портал «Ирсити.ру». Торги запланированы на 13 апреля, а заявки на участие принимаются до 10 апреля.
На торги вынесены акции крупнейшего в стране предприятия по производству ПВХ «Саянскхимпласт», а также доли в компаниях «Вектор», «Саянскгазобетон», «БизнесИнтеллект», владеющего железнодорожными цистернами, недвижимостью, земельными участками, и в долях охотничьего хозяйства «Аталанское». Начальная цена за всё объединённое имущество превышает тридцать миллиардов рублей, при этом минимальный шаг аукциона — 1%, а задаток — 20%.
Напомним, Виктор Круглов занимал высокие должности в 1990-х и 2000-х годах, включая пост председателя заксобрания и депутата от «Единой России». После возбуждения дела имущество его семьи было признано нажитым коррупционным путем, и судебные органы изъяли его активы. Сейчас продажа этих активов должна помочь федеральному бюджету закрыть часть дефицита, который возник в прошлом году из-за падения экономики.
