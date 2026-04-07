Жителей Бурятии хотят оставить без дофамина

Борьба с «серыми» зонами в кошельках россиян переходит на новый этап. Вслед за успешным механизмом самозапрета на кредиты в Государственной Думе обсуждается очередная инициатива - добровольная блокировка покупок на маркетплейсах. При том, что каждый третий активный покупатель уже замечает у себя признаки шопоголизма, а суммы, потраченные на «хотелки», исчисляются триллионами, данный инструмент призван защитить граждан от импульсивных решений и мошенников.В России может появиться новый инструмент финансовой дисциплины - самозапрет на покупки на маркетплейсах. Данная инициатива сейчас находится на стадии обсуждения. По словам председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, механизм будет работать по аналогии с уже существующими ограничениями: с 1 марта 2025 года россияне могут устанавливать самозапрет на кредиты (этой возможностью уже воспользовались более 22 млн человек) , а с 1 сентября 2026 года планируется запретить участие в азартных играх.Предполагается, что такой механизм позволит добровольно ограничить доступ к онлайн-шопингу. Установить лимиты можно будет, в частности, через портал «Госуслуги». Нововведение направлено в первую очередь на людей, склонных к импульсивным покупкам, о которых впоследствии приходится жалеть.- Речь идет о психологически неустойчивых соотечественниках, которые совершают импульсивные покупки, а потом разводят руками и жалеют о потерянных деньгах, - пояснил депутат.Актуальность этой меры лишний раз подтверждает тревожная статистика. Психологи отмечают, что онлайн-шопинг все чаще перерастает в зависимость - ониоманию (непреодолимое желание покупать что-либо без необходимости). Исследовательский центр «Позиция» провел опрос и выяснил: 34,4% активных онлайн-покупателей в той или иной степени признаются, что сталкиваются с признаками шопоголизма.Наиболее остро эта проблема проявляется в крупных городах. В мегаполисах о зависимости от покупок заявляют 54% молодежи.Психологи объясняют феномен «дофаминовой петлей» тем, что в момент заказа мозг вырабатывает гормоны удовольствия, но эйфория быстро сменяется чувством вины и стыда. В результате человек вынужден вновь искать утешение в новых покупках. При этом, согласно опросу финансового маркетплейса «Сравни», если год назад 51% женщин испытывали чувство вины из-за необдуманных трат, то сегодня так себя чувствуют лишь 16%, а 62% респонденток открыто называют спонтанный шопинг эффективным способом борьбы со стрессом.- У меня шопоголизм. Но признала я эту зависимость относительно недавно. У меня есть свой давно отлаженный бизнес, поэтому могу не считать деньги на покупки. Стала замечать: зайду в магазин - куплю себе, детям кучу не самых нужных вещей. В процессе мне кажется, что все это мне остро необходимо, но потом приходит такое скверное чувство вины. Сначала были разовые акции, потом все чаще и чаще. А теперь появились маркетплейсы. Перед сном, уже как ритуал, кладу в корзину очередные заказы, - рассказывает жительница Улан-Удэ Дарима.Масштабы трат на «хотелки» поражают воображение. Как пишут эксперты, эти суммы сопоставимы с годовыми расходами государства на здравоохранение, образование и ЖКХ вместе взятыми. За год расходы на интернет-шопинг выросли на 41%. По данным минпромторга, около 80% россиян совершают покупки на маркетплейсах минимум дважды в месяц. При этом средние траты одного клиента на товары, приобретенные онлайн, почти в три раза выше, чем в обычных магазинах.По мнению законодателей, инициатива по введению самозапрета имеет не только психологическое, но и практическое, защитное значение. Помимо ограждения от необдуманных трат механизм позволит обезопасить граждан от мошенников, которые, используя персональные данные, могут совершать покупки от имени жертвы. Планируется, что система будет работать по аналогии с уже существующим самозапретом на кредиты и на участие в азартных играх, позволяя пользователю самостоятельно установить ограничения, чтобы контролировать свои расходы и избегать ненужных приобретений.- В последнее время эта проблема действительно обострилась, особенно в связи с развитием маркетплейсов, поскольку потребность в удовольствии сегодня удовлетворяется очень быстро и ограничивается только суммой денег на счету и кредитным лимитом, - полагает улан-удэнский семейный системный психолог Агата Родионова. - Если брать механизм работы этой зависимости, то он мало чем отличается от такого распространенного вида, как расстройство пищевого поведения - и там и здесь сплошная «химия».По словам психолога, у человека начинает активно работать дофамин - нейромедиатор, связанный с системой вознаграждения мозга. Когда человек совершает покупку, особенно желанную вещь, в мозге происходит его всплеск, создающий приятное ощущение удовольствия и удовлетворения. В шопоголизме этот механизм становится ключевым: человек зацикливается на самом процессе получения приятного вознаграждения. Со временем, чтобы вновь испытать это чувство, требуются все новые приобретения. Центры удовольствия запоминают, что шопинг - эффективный способ добиться дофаминового отклика, и желание совершить покупку превращается в стремление вызвать эту химическую реакцию. Так формируется замкнутый круг зависимости.- Я даже заказывала очень популярную в наше время расстановку, чтобы выяснить причину моих импульсивных покупок. Психолог-расстановщик в процессе действия определил, что у меня в роду репрессированные предки, которые лишились своего имущества. Поэтому якобы у меня генетический код накопительства. На тот момент данный расклад меня устроил, то есть я ловко скинула ответственность за свои действия на род. Но сейчас-то понимаю, что все на самом деле не совсем так, - продолжает рассказывать про свой шопоголизм Дарима.За один вечер она может набрать в корзину на маркетплейсе одежду и домашнюю утварь на сумму более 50 тыс. рублей. Поход в торговый центр для нее - как испытание на прочность: если уж зайдет в бутик, то обязательно выйдет с покупками.- Пробовала не брать с собой кошелек с картами, но сейчас все оплачивается через телефон. А его оставлять дома совсем не вариант. Если я зашла в магазин и ничего не купила, то для меня это подвиг, - рассуждает женщина-шопоголик.По словам психолога, главные проблемы возникают, когда шопинг превращается в инструмент саморегуляции, выступая и как антистрессовое «лекарство», и как стимул для повышения настроения. Так формируется конфликт между внутренней пустотой и внешним наполнением. В основе же всего часто лежит недостаток любви, принятия или безопасности в детстве. Это порождает ту самую внутреннюю пустоту, которую невозможно заполнить вещами. Покупки дают лишь кратковременную иллюзию счастья и ценности, подкрепляемую дофамином. Так возникает зависимость от этого ощущения облегчения.- В какой-то степени шопинг помогает обрести контроль в условиях страхов и неопределенности нашего времени. Покупка как бы дает якорь стабильности. И шопинг часто помогает избегать неприятных чувств (одиночества, скуки, обиды, злости) благодаря приятному процессу выбора и покупки. Фактически происходит бегство от реальности, или, вместо того, чтобы действовать и что-то менять, люди уходят в мир материальных объектов. Однако очень часто происходит потеря материального благосостояния из-за массовых и часто лишних трат и, самое главное, времени, которое они могли бы использовать для себя более эффективно, - отмечает психолог Агата Родионова.Как утверждает сама женщина, определившая у себя шопоголизм, на данный момент она приняла ситуацию такой, какая есть.- Я решила поменять свое отношение к этому. Стала благодарной, что у меня есть возможность делать покупки. Стараюсь себя не ругать, если сорвусь, и не хожу больше по психологам-расстановщикам, веду учет финансов, - резюмирует свою ситуацию Дарима.По статистике, шопоголизму чаще подвержены женщины среднего возраста. Наша героиня как раз из их числа. Но на практике с таким запросом к специалистам обращаются не так часто.По мнению экспертов, в момент покупки человек руководствуется, с одной стороны, стремлением восполнить дефицит тепла, любви и заботы, а с другой - зависимость становится способом убежать от чувства стыда, вызванного ощущением собственной неполноценности и никчемности. Кроме того, это попытка компенсировать свои недостатки.Но реальность такова, что интернет-торговля развивается семимильными шагами. По состоянию на 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). За год количество объектов выросло на 44,7%. Динамика существенно ускорилась: в январе 2025 года аналогичный прирост был на 18,8%-ного пункта ниже и составил 25,9%.В Wildberries отмечают, что совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43% - до 94 тысяч. В Ozon зафиксировали рост партнерской сети почти в два раза за год - до 80 тыс. объектов. Оборот электронной коммерции вырос почти в шесть раз, а универсальные платформы Wildberries и Ozon по итогам 2025 года достигли совокупных продаж в 8,59 трлн рублей.Покупка в один клик, рассрочка, привлекательные кешбэк-программы и другие бонусы все больше затягивают людей в пучину трат. Для одних – это удобный способ приобретения, для других - настоящее испытание. Популярность маркетплейсов обусловлена развитием технологий, изменением потребительского поведения и стремлением бизнеса сделать процесс максимально комфортным. Однако этот рост приводит и к новым вызовам: люди чаще совершают импульсивные покупки, и возникает необходимость разработать правила, чтобы все участники рынка были в равных условиях.