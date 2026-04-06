В Чивыркуйском заливе в Бурятии закрывают ледовые переправы

В Чивыркуйском заливе в Баргузинском районе Бурятии с 7 апреля закрывают ледовые переправы по направлениям: «Катунь - Курбулик», «Курбулик - источник Змеиный», «Курбулик - Огород», «Курбулик - Площадь» и «Монахово - Катунь».

Решение приняли в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, изменением структуры и снижением несущей способности ледового покрова.

«Запрещено посещение закрытых участков в целях предотвращения несчастных случаев и сохранения жизни посетителей», - предупредили в группе «Баргузин-инфо.24/7».