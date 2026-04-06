Бурятия получит новый импульс в воспроизводстве лесов

В 2026 году в Бурятии планируется установка современного тепличного комплекса по выращиванию сосен в Мухоршибирском районе. Это даст новый импульс развития в воспроизводстве лесных насаждений, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.- Молодые сосны требуют тщательного внимания. Мы полностью контролируем процесс роста. Обеспечиваем агроуход сеянцам. Новая теплица предусматривает автоматический полив, регулирование температуры, что облегчит работу лесников. Всхожесть будет выше, чем в обычных теплицах и питомниках с открытым грунтом, - пояснили в отделе воспроизводства лесов Республиканского агентства лесного хозяйства.Сейчас в Бурятии работают 17 лесных питомников. Лес в республике восстанавливают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».Питомники расположены в Прибайкальском, Хоринском, Кижингинском, Курумканском, Бичурском, Мухоршибирском, Еравнинском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Селенгинском районах. А в Улан-Удэ работает четыре тепличных хозяйства на базе автономного учреждения «Лесресурс» и Авиалесоохраны Бурятии для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.Ежегодно объём посадочного материала составляет 11,2-13,5 млн штук.