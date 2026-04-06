Общество 06.04.2026 в 17:17

Сирота из Бурятии более десяти лет не может получить жилье

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу
Текст: Карина Перова
Сирота из Бурятии более десяти лет не может получить жилье
В Бурятии сирота из Северобайкальска много лет не может добиться положенного по закону жилья. Горожанка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, с 2015 года.

Несмотря на наличие вступившего в 2020 году в законную силу судебного решения, крышей над головой ее так и не обеспечили. Кроме того, ей отказали в предоставлении жилищного сертификата. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Женщина обратилась в информационный центр СК России. В Следкоме республики расследуется уголовное дело, по которому горожанка признана потерпевшей.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Бурятии Евгения Лагацкого доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль», - отметили в центральном аппарате ведомства.

