Монголия скупает золото по высокому курсу

В марте текущего года Монголбанк закупил 949,5 кг драгоценных металлов, а в первом квартале в общей сложности 3,2 тонны. Как сообщает портал «Монцамэ», из объема закупленного в марте золота 101,7 кг было куплено филиалом Центрального банка в аймаке Дархан-Уул, 720,4 кг – филиалом в аймаке Баянхонгор.Закупка драгоценных металлов в марте выросла на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Монголбанк устанавливает закупочную цену золота по его стоимости на мировом рынке, средняя цена 1 грамма золота в марте составляла 560486,32 тугрика.Между тем на мировом рынке стоимость золота в марте упала с 5400 до 4600 долларов за тройку унцию. Таким образом монгольские власти потеряли на курсовой разнице в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной приобретение драгоценного металла является оправданным шагом.