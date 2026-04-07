Новая схема мошенников оставила жителей Бурятии без 500 тысяч рублей

За минувшие сутки в Бурятии местные жители потеряли свыше 500 тысяч рублей. Мошенники продолжают обманывать граждан через сообщения в мессенджерах и соцсетях, используя как старые методы развода, так и придумывая новые.

- В Селенгинском районе мужчина получил сообщение «не ожидал от тебя такого» с вложенной ссылкой. Перейдя по ней, он не придал этому значения, однако позже узнал о задолженности по микрозайму в размере 7 тысяч рублей, который не оформлял. А в Улан-Удэ парень получил сообщение от знакомого с просьбой «проголосовать за друга» и перейти по ссылке. Перейдя из соцсети в мессенджер и введя данные, он фактически предоставил доступ к своему аккаунту. Как итог, на его имя был оформлен микрозайм в размере 84 тысяч, - рассказали в полиции республики.

Житель Северобайкальска попался на уже распространенной схеме: он получил сообщение с текстом «Посмотри, это ты на фото?» с прикреплённой ссылкой. После перехода никаких подозрительных действий он не заметил, однако позже на его имя оказался оформлен микрозайм на сумму 10 тысяч рублей.

- Если вам приходит сообщение от знакомого с просьбой перейти по ссылке, остановитесь и перепроверьте информацию. Аккаунт может быть взломан, а ваши действия могут привести к финансовым потерям, - предупредили в МВД.

