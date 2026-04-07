Общество 07.04.2026 в 09:41

Новая схема мошенников оставила жителей Бурятии без 500 тысяч рублей

Обманутые потеряли и деньги, и аккаунты
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За минувшие сутки в Бурятии местные жители потеряли свыше 500 тысяч рублей. Мошенники продолжают обманывать граждан через сообщения в мессенджерах и соцсетях, используя как старые методы развода, так и придумывая новые.

- В Селенгинском районе мужчина получил сообщение «не ожидал от тебя такого» с вложенной ссылкой. Перейдя по ней, он не придал этому значения, однако позже узнал о задолженности по микрозайму в размере 7 тысяч рублей, который не оформлял. А в Улан-Удэ парень получил сообщение от знакомого с просьбой «проголосовать за друга» и перейти по ссылке. Перейдя из соцсети в мессенджер и введя данные, он фактически предоставил доступ к своему аккаунту. Как итог, на его имя был оформлен микрозайм в размере 84 тысяч, - рассказали в полиции республики.

Житель Северобайкальска попался на уже распространенной схеме: он получил сообщение с текстом «Посмотри, это ты на фото?» с прикреплённой ссылкой. После перехода никаких подозрительных действий он не заметил, однако позже на его имя оказался оформлен микрозайм на сумму 10 тысяч рублей.

- Если вам приходит сообщение от знакомого с просьбой перейти по ссылке, остановитесь и перепроверьте информацию. Аккаунт может быть взломан, а ваши действия могут привести к финансовым потерям, - предупредили в МВД.

Фото: нейросеть

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru