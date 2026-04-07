Общество 07.04.2026 в 09:53

На Байкале оштрафовали 70 водителей за выезд на лёд

Несмотря на запрет, рыбаки рискуют жизнью возле Ольхона
Текст: Иван Иванов
За последние две недели более 70 водителей были привлечены к ответственности за выезд на лед Байкала в Ольхонском районе, несмотря на закрытие ледовой переправы и опасность. Большая часть оштрафованных — рыбаки, которые игнорируют запрет и рискуют своей жизнью, сообщает портал «Ирсити.ру». 

Рейд проводился совместно с правоохранительными органами: ГУ МВД по Иркутской области, МЧС, Росрыбнадзором, Госавтоинспекцией и Прибайкальским национальным парком. В ходе проверок зафиксировано много палаток, мужчин с ледобурами и машин, движущихся по опасному льду.

Обсуждается новый законопроект, который предусматривает штрафы за незаконный выезд на лед: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч — для должностных лиц и от 10 до 50 тысяч — для юридических лиц. Это связано с недавней трагедией возле Ольхона, когда туристический микроавтобус с китайскими туристами провалился в трещину, погибли 8 человек, в том числе 7 туристов и водитель.

