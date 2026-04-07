Общество 07.04.2026 в 10:01

Поисковик передаст музею Бурятии 11 вкладышей из солдатских медальонов

Их обнаружили на местах боев в Новгородской области
Текст: Карина Перова
Фото: Боевое братство Бурятии

Член «Боевого братства Бурятии», участник поисковой экспедиции «Долина» Баир Цырендашиев передаст в Музей истории республики находки с полей сражений.

Фонды пополнятся бесценными реликвиями в рамках акции «Сохраним историю вместе» (12+). 14 апреля в 14:00 активист вручит руководству музея одиннадцать записок-вкладышей (дубликатов) из солдатских медальонов. Их обнаружили на местах боев Великой Отечественной войны в Новгородской области. Каждый клочок бумаги – оборванная судьба бойца, ждавшего весточки домой.

Поисковик добавил, что среди 130 тысяч найденных останков по всей России есть и наши земляки. В целом экспедиция «Долина» (более 1300 добровольцев) вернула имена 26 тысячам павших солдат.

