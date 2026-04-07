Ушла из жизни член Общественной палаты Бурятии

Ушла из жизни зампредседателя Общественной палаты Улан-Удэ, член Общественной палаты Бурятии, зампредседателя Объединения организаций профсоюзов РБ Елена Юдаева. Активисту было 64 года.

Трудовую деятельность женщина начала в управлении «Бурятснаббыт», где прошла путь от рядового специалиста до генерального директора по социальным вопросам, быту и кадрам. С 1997 года работала в системе профсоюзов республики, пройдя путь от главного специалиста до заместителя председателя Объединения организаций профсоюзов Бурятии. Избиралась депутатом горсовета Улан-Удэ, возглавляла Общественный совет города.

«Для медицинского сообщества Бурятии Елена Андреевна была надёжным партнёром и защитником прав работников здравоохранения. Многие годы она вносила неоценимый вклад в развитие социального партнёрства, в совершенствование системы оплаты труда, в решение кадровых вопросов. Благодаря её принципиальной позиции и профессионализму удавалось находить конструктивные решения в самых сложных ситуациях, отстаивать достойные условия труда работников», - прокомментировали в минздраве Бурятии.

За добросовестный труд Елена Юдаева была удостоена множества наград, включая Почетную грамоту Бурятского регионального отделения работников здравоохранения.