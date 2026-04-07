В районе в Бурятии стая бродячих собак оккупировала остановку

Жительница Заиграевского района пожаловалась уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой на стаю бездомных собак.

По словам женщины, свора систематически скапливается возле конечной остановки. Люди беспокоятся за детей, направляющихся в школу. Только по улице проживания заявительницы заметили трех бродячих псов. Жители посетовали на то, что служба отлова не предпринимает действенных мер для решения проблемы.

Омбудсмен обратилась в администрацию Заиграевского района. После этого населенном пункте организовали отлов опасной стаи.

«Специалистами отдела выездного контроля проведено рейдовое мероприятие по указанному адресу, где действительно зафиксировано скопление большого количества бездомных собак. По итогам рейда оперативно направлена служба отлова, отловлено 6 бездомных собак», - рассказали в приемной Юлии Жамбаловой.

Напомним, ранее на бездомную собаку, поселившуюся на улице Таежная, жаловались в Заиграево. Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащей организации отлова.