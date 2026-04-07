Общество 07.04.2026 в 10:55

В районе в Бурятии стая бродячих собак оккупировала остановку

После жалоб жителей в адрес уполномоченного по правам человека организовали отлов
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: приемная Юлии Жамбаловой

Жительница Заиграевского района пожаловалась уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой на стаю бездомных собак.

По словам женщины, свора систематически скапливается возле конечной остановки. Люди беспокоятся за детей, направляющихся в школу. Только по улице проживания заявительницы заметили трех бродячих псов. Жители посетовали на то, что служба отлова не предпринимает действенных мер для решения проблемы.

Омбудсмен обратилась в администрацию Заиграевского района. После этого населенном пункте организовали отлов опасной стаи.

«Специалистами отдела выездного контроля проведено рейдовое мероприятие по указанному адресу, где действительно зафиксировано скопление большого количества бездомных собак. По итогам рейда оперативно направлена служба отлова, отловлено 6 бездомных собак», - рассказали в приемной Юлии Жамбаловой.

Напомним, ранее на бездомную собаку, поселившуюся на улице Таежная, жаловались в Заиграево. Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащей организации отлова.

Теги
бродячие собаки

Все новости

В районе в Бурятии стая бродячих собак оккупировала остановку
07.04.2026 в 10:55
Скорая помощь в Улан-Удэ не доехала до больного
07.04.2026 в 10:31
Ушла из жизни член Общественной палаты Бурятии
07.04.2026 в 10:21
Поисковик передаст музею Бурятии 11 вкладышей из солдатских медальонов
07.04.2026 в 10:01
На Байкале оштрафовали 70 водителей за выезд на лёд
07.04.2026 в 09:53
«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны и объявили набор кандидатов от народа
07.04.2026 в 09:44
Новая схема мошенников оставила жителей Бурятии без 500 тысяч рублей
07.04.2026 в 09:41
В одном из хозяйств в Бурятии скот погиб от истощения
07.04.2026 в 09:38
Улан-удэнец обжёг кисть, пытаясь спасти горящую надворную постройку
07.04.2026 в 09:15
Ошибки при начислении пенсии
07.04.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Ушла из жизни член Общественной палаты Бурятии
Не стало Елены Юдаевой
07.04.2026 в 10:21
Поисковик передаст музею Бурятии 11 вкладышей из солдатских медальонов
Их обнаружили на местах боев в Новгородской области
07.04.2026 в 10:01
На Байкале оштрафовали 70 водителей за выезд на лёд
Несмотря на запрет, рыбаки рискуют жизнью возле Ольхона
07.04.2026 в 09:53
Новая схема мошенников оставила жителей Бурятии без 500 тысяч рублей
Обманутые потеряли и деньги, и аккаунты
07.04.2026 в 09:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru