Общество 07.04.2026 в 11:46

В селе Бурятии вора задержал хозяин дома

Помог ему в этом высокий забор
Текст: Елена Кокорина
Житель села Бурятии и сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего парня, который пытался скрыться после кражи. По данным ведомства, в Кабанске он вскрыл два автомобиля, припаркованных у частного дома и снял с них аккумуляторы. Затем он попытался проникнуть во двор, но в этот момент вернулся хозяин дома, который не дал ему уйти с места преступления.

Мужчина заметил вскрытые машины и следы на снегу, ведущие к ограде. Об этом он сообщил в полицию и закрыл калитку во двор, обрамленный забором высотой 2,5 метра.

- Когда воришка увидел хозяина, он попытался перелезть через высокий забор, но мужчина успел его схватить. Вскоре на место прибыли росгвардейцы и задержали подозреваемого, - рассказали в Росгвардии республики.

Украденные аккумуляторы парень планировал продать. Теперь его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: нейросеть

