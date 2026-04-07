В Бурятии на обновление коммунальной инфраструктуры потратят более 575 млн рублей

В Бурятии продолжится масштабный капитальный ремонт тепловых сетей и канализационных коллекторов в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На всю кампанию 2026 года предусмотрено более 575 млн рублей.

Так, в Улан-Удэ приведут в порядок сети у тепломагистралей № 2 и № 6, а также участки, примыкающие к котельной «ИК-2» на улице Бограда, в районе станции Дивизионная и на улице Трактовой. Они эксплуатируются уже больше 30 лет. А в Северобайкальске заменят изношенные теплосети на улице Парковой и Ленинградском проспекте.

Также в столице региона продолжится капремонт канализационного коллектора на улицах Ключевская и Лебедева – вплоть до канализационно-насосной станции № 6 на улице Трубачеева. Эти работы напрямую влияют на то, чтобы городская система водоотведения работала без сбоев.

«Контракты с подрядчиками уже заключены, работы стартуют в мае. Обеспечение стабильной и современной коммунальной инфраструктурой- одна из наших приоритетных задач. В рамках национальных и региональных программ мы продолжаем комплексно обновлять системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Это не просто ремонт труб – это реальное повышение качества жизни людей», - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Тимур Цыренжапов.

За прошедшие пять лет в республике при поддержке федерального центра отремонтировали почти 180 километров инженерных сетей, построили и заменили более 200 котельных, в том числе закрыли четыре неэффективные и грязные котельные в посёлке Стеклозавод, а вместо них появились современные источники тепла. Общая сумма вложений в коммунальную инфраструктуру Бурятии превысила 12,8 млрд рублей.