В Улан-Удэ капитально отремонтируют тепломагистраль

Власти Улан-Удэ продолжают планомерную, системную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры города. В этом году сразу после окончания отопительного сезона в городе начнется масштабный капитальный ремонт тепловой магистрали по улице Акмолинская, сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков.По словам градоначальника, в рамках капремонта будет заменено 1238 метров изношенных труб. В результате более двух тысяч жителей микрорайона ст. Дивизионная и прилегающих улиц получат надёжное теплоснабжение.