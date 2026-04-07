Общество 07.04.2026 в 12:13
В Улан-Удэ капитально отремонтируют тепломагистраль
В рамках ремонта заменят более километра изношенных труб
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ продолжают планомерную, системную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры города. В этом году сразу после окончания отопительного сезона в городе начнется масштабный капитальный ремонт тепловой магистрали по улице Акмолинская, сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, в рамках капремонта будет заменено 1238 метров изношенных труб. В результате более двух тысяч жителей микрорайона ст. Дивизионная и прилегающих улиц получат надёжное теплоснабжение.
По словам градоначальника, в рамках капремонта будет заменено 1238 метров изношенных труб. В результате более двух тысяч жителей микрорайона ст. Дивизионная и прилегающих улиц получат надёжное теплоснабжение.
Тегикапремонт теплотрасса