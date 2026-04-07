На газификацию Забайкалье не нашлось средств

В Забайкалье ситуация с газификацией Читы, реализуемой компанией Региональная энергетическая компания Забайкальского края (РЭКЗК), стала примером того, как крупные экологические проекты могут сталкиваться с проблемами из-за отсутствия финансирования в период кризиса. Как сообщает информационный портал «Чита.ру», изначально всё выглядело перспективным: новые структуры, обещания о скором выполнении работ и надежда на улучшение жизни региона с газом. Однако, на практике, ситуация сложилась иначе.Уже больше полугода из-за нехватки средств в бюджете, РЭКЗК работает практически без денег. В это время деньги, запланированные на выполнение работ, так и не были перечислены из бюджета. Значительная часть средств находится на счетах предыдущего концессионера, который не справился с газификацией Читы, а новых финансирований ждать больше нельзя — несмотря на обещания.Работы в Чите ведутся, проложено более 70 километров газопровода, формируется исполнительная документация. Всё это происходит на личные средства руководителя компании — Артема Гришина. Он пожаловался, что с октября 2025 года по декабрь 2025 года потратил на зарплаты сотрудникам и текущие расходы более миллиона рублей своих личных средств. Гришин сообщил, что оплатил зарплаты, чтобы не останавливать работы, и взял на себя эти расходы.Личные деньги Гришина быстро закончились, а финансирование от бюджета так и не поступило. После декабря 2025 года сотрудники не получали зарплату, и выплаты задерживаются уже более двух месяцев. Руководство РЭКЗК неоднократно обращалось в Министерство ЖКХ и правительство региона за поддержкой, но ответов не последовало.Эта история в очередной раз свидетельствует о том, что когда экономический кризис затрагивает самые широкие сферы экономики и бюджет, верить обещаниям о скором поступлении средств нельзя. Поскольку в итоге крайним может оказаться тот, кто тратил свои личные средства на выплату зарплат рабочим. И поскольку долг перед работниками образовался, не исключено возбуждение уголовного дела в отношении руководителя о невыплате зарплаты.Фото: нейросеть