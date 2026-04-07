На Байкале в Бурятии закрыли еще пять ледовых переправ

В Бурятии на Байкале закрыли еще пять ледовых переправ. Напомним, с 7 апреля движение запрещено на участках: «Монахово – Катунь», «Катунь – Курбулик», «Курбулик – Глубинный», «Курбулик – источник Змеевый» и «Курбулик – Огород».

Две переправы продолжают действовать в Муйском районе: в селе Усть Муя на реке Муя и в поселке Таксимо на реке Витим.

«Даже если лед выглядит крепким, под поверхностью могут быть промоины, участки с пористым льдом, зоны талой воды», - предупредили в ГУ МЧС по Бурятии.