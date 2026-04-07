Общество 07.04.2026 в 13:14

Полицейский получил срок за удар по блогеру

В Якутии страж порядка приставал к женщине и ударил ее возле ресторана
Текст: Иван Иванов
В Якутске полицейский Николай Ребров признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Соответствующее решение вынес суд, рассмотрев материалы дела, собранные следственными органами Якутии. Подробнее об этом сообщает портал Sakhaday. 

Как установили следствие и суд, инцидент произошёл в мае 2025 года возле ресторана, где между подсудимым и потерпевшей возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры мужчина нанёс женщине удар рукой в область головы, в результате чего она получила оскольчатый перелом костей носа со смещением.

Суд признал Реброва виновным по ч.1 ст. 112 УК РФ и назначил ему наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с установленными законом ограничениями. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск потерпевшей — ей присуждена компенсация в размере 300 тысяч рублей.

Ранее Ребров занимал должность заместителя руководителя УБЭП МВД Якутии и характеризовался как опытный сотрудник, участвовавший в раскрытии коррупционных преступлений. Однако после инцидента он был уволен из органов внутренних дел.
Потерпевшая, предприниматель и блогер Туана Михайлова, рассказывала, что конфликт начался после неподобающего поведения мужчины, который позволил себе физическое прикосновение. Попытка выразить возмущение переросла в агрессию, закончившуюся ударом в лицо.

Дело вызвало широкий общественный резонанс и сопровождалось длительными разбирательствами. В процессе обсуждения звучали различные версии произошедшего, однако в итоге суд поставил точку, признав вину бывшего сотрудника полиции. Который к этому времени уже был уволен.

