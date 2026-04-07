В Бурятии парень дважды стал вором для одного и того же человека

В Кабанском районе Бурятии полиция задержала 18-летнего жителя села Тимлюй, который украл аккумулятор с экскаватора у 52-летнего местного жителя. Примечательно, что парень уже был судим за угон автомобиля у того же самого человека и вернулся, чтобы снова его обокрасть.

- Подозреваемый всю ночь пил спиртное в кафе рядом с домом потерпевшего. Утром, проходя мимо, он перелез через забор, снял аккумулятор с экскаватора и оставил его на улице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается, - рассказали в полиции республики.

