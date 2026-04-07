Общество 07.04.2026 в 14:49

В Бурятии парень дважды стал вором для одного и того же человека

Угнав машину, рецидивист вернулся, чтобы разобрать экскаватор
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Кабанском районе Бурятии полиция задержала 18-летнего жителя села Тимлюй, который украл аккумулятор с экскаватора у 52-летнего местного жителя. Примечательно, что парень уже был судим за угон автомобиля у того же самого человека и вернулся, чтобы снова его обокрасть.

- Подозреваемый всю ночь пил спиртное в кафе рядом с домом потерпевшего. Утром, проходя мимо, он перелез через забор, снял аккумулятор с экскаватора и оставил его на улице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается, - рассказали в полиции республики.

Фото: МВД РБ

Теги
кража

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru