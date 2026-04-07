Общество 07.04.2026 в 15:20

Коммунальщики Улан-Удэ убирают рекордное количество песка

Зимой на борьбу с гололедом использовали 32 тыс. тонн песчано-гравийной смеси
Текст: Карина Перова
Коммунальщики Улан-Удэ убирают рекордное количество песка
В Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству убирают с дорог рекордное количество песка, высыпанного за зиму. Всего на борьбу с гололедом использовали 32 тыс. тонн песчано-гравийной смеси.

Для сравнения, в прошлом году на эти цели ушло всего 19 тысяч тонн. Сейчас разница достигла почти двукратного размера.

«Мы сыпем песок восемь месяцев, а убрать должны за два. Это означает, что потребуется больше времени и усилий по уборке песка с городских дорог и магистралей. Сейчас все силы направлены на главные, центральные улицы. Там, где не хватает погрузчиков, погрузка песка идёт вручную. Работа идёт без перерывов во всех районах города», – сказал главный инженер КБУ Артур Пишков.

Кроме того, с утра до вечера уборка идёт механизированным способом. Подметально-уборочные машины собирают песок и сразу же очищают дорогу.   

 

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
