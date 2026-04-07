В Улан-Удэ спящую в кафе парочку обокрали на 85 тысяч рублей

В Улан-Удэ полиция раскрыла кражу мобильного телефона, стоимостью 85 тысяч рублей. Как выяснилось, 25-летняя девушка отдыхала со знакомым в кафе, расположенном в центре города. Устав дегустировать спиртное молодые люди так крепко уснули, что не заметили, как их гаджетом заинтересовался случайно зашедший в заведение мужчина.

Позже полицейские увидят по камерам наблюдения, как ценитель современной техники спокойно заберет телефон и покинет кафе.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершил 61-летний житель Улан-Удэ, ведущий асоциальный образ жизни. Его задержали и доставили в отдел для разбирательства, - рассказали в полиции.

На допросе он признался, что продал дорогой телефон всего за тысячу рублей случайному прохожему, попавшему, по всей видимости, на «акцию дня». Заведено уголовное дело.

