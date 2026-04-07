В Бурятии запускают цифровой инструмент поддержки участников СВО и их семей

Автономная некоммерческая организация по оказанию гуманитарной помощи «Содействие» (АНО «Содействие») объявляет о запуске благотворительного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) «Содействие-1». Это первый в стране выпуск ЦФА, направленный на оказание дополнительных мер поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, а также на восстановление экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в Старобешевском муниципальном округе Донецкой Народной Республики и в Курской области.

«Наши ребята находятся на передовой, отстаивают интересы и независимость Родины. Наша задача – их поддерживать. Для этого реализуется ряд проектов, в том числе стартовал благотворительный выпуск цифровых финансовых активов “Содействие-1”. Все проекты, которые помогают бойцам, их семьям, направлены на восстановление мирной жизни людей», – сказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Банком ПСБ, платформой Токеон (входит в группу ПСБ) и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), подписанного в сентябре 2025 года на Восточном экономическом форуме. Соглашение предусматривает, в том числе, поддержку субъектов креативных индустрий Дальнего Востока при подготовке и выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) для привлечения инвестиций.

Республика Бурятия, где зарегистрирована АНО «Содействие», одной из первых в стране создала механизм закупок специальной техники для участников СВО. Объём уже профинансированных закупок превысил 1 млрд рублей. Сама организация выступает эффективным оператором этого механизма, а также координирует сбор благотворительных пожертвований. Консультантом выпуска выступила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, что подтверждает соответствие проекта современным практикам социального развития.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подчеркнул, что это простой механизм, который позволяет каждому внести посильный вклад в помощь участникам СВО, их семьям, а также в восстановление мирной жизни на пострадавших территориях. Это не инструмент инвестиций или дохода, а именно поддержка наших бойцов. АНО «Содействие» – оператор всей работы и центр координации по обеспечению наших бойцов техникой, снаряжением и всем необходимым.

Директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов отметил, что благотворительный выпуск цифровых финансовых активов открывает новые возможности для предприятий, компаний и каждого гражданина внести свой вклад в поддержку бойцов и жителей Донбасса. Фонд работает с 2022 года, и за это время на его счету – и спасённые жизни, и радость мирных граждан, которые видят, что жизнь постепенно налаживается.

Всё началось ровно год назад на форуме "Создано на Дальнем Востоке". Именно тогда наша команда загорелась идеей внедрить в Бурятии самые современные финансовые инструменты, такие как ЦФА - рассказывает директор Центра креативных индустрий Бурятии Наталья Борисова – Мы проделали огромную работу, и вместе с коллегами из КРДВ выпустили ЦФА для помощи участникам СВО. Для нас это не просто выпуск цифровых активов — это создание новой культуры сопричастности.

Вопросы вовлечения ветеранов СВО и членов их семей в экономику ДФО будут обсуждаться в рамках деловой программы Форума креативных индустрий, который пройдёт в Улан-Удэ с 21 по 23 мая этого года. В эти же дни будут подведены итоги выпуска ЦФА «Содействие». Регистрация на Форум продолжается.

В отличие от классических финансовых инструментов, ЦФА «Содействие-1» не является инвестицией и не предполагает получения дохода. Приобретая цифровой финансовый актив, инвестор (физическое или юридическое лицо) совершает благотворительное пожертвование в адрес АНО «Содействие». Цена приобретения одного ЦФА: 100 рублей. Выплата при погашении: 0,01 рубля (символическая сумма, подтверждающая исполнение обязательств). Дата погашения: 27 мая 2026 года. Все средства, полученные от размещения ЦФА, будут направлены на реализацию уставных целей АНО «Содействие»: финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием помощи участникам СВО, их семьям, а также проведение мероприятий по восстановлению экономики и жизнедеятельности населения в пострадавших регионах.

Как внести персональный вклад и поддержать АНО «Содействие»:

1. Перейти на платформу Токеон (входит в группу ПАО ПСБ Банк)

https://tokeon.ru/vypuski/SVOI1

2. Войти через ЕСИА на платформу и сгенерировать пароль.

3. Пополнить кошелек на желаемую сумму

4. В разделе торги выбрать цифровой актив Содействие-1.

5. Внести свой вклад. Получить цифровой актив Содействие-1 на свой номинальный счет и дождаться его погашения.

Приобретая ЦФА, инвестор подтверждает своё полное согласие с условиями выпуска и осознаёт, что данный инструмент не является инвестицией с целью получения дохода, а совершается в благотворительных целях.