Общество 08.04.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 8 апреля
21-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, засевать поля, торговать.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; для заключения дружеских соглашений, участвовать в государственных делах, повышать статус и назначать на высокие посты, принимать невестку, устраивать праздники, приглашать гостей, начинать важные дела.
Стрижка волос: к инфекционным болезням.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
