Общество 07.04.2026 в 16:20

В Бурятии 124 работникам задолжали свыше 2,5 млн рублей

С людьми рассчитались после вмешательства прокуратуры
Текст: Карина Перова
В Кяхтинском районе Бурятии три муниципальных учреждения задолжали 124 работникам свыше 2,5 млн рублей. Зарплату не видели сотрудники центра культуры и досуга, библиотек и детской школы искусств.

В районной прокуратуре руководителям муниципальных учреждений внесли представления. После нагоняя с людьми рассчитались.

«Кроме того, по постановлению прокуратуры три должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафов по 10 тыс. рублей», - отметили в надзорном ведомстве.

