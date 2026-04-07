В Бурятии 124 работникам задолжали свыше 2,5 млн рублей

В Кяхтинском районе Бурятии три муниципальных учреждения задолжали 124 работникам свыше 2,5 млн рублей. Зарплату не видели сотрудники центра культуры и досуга, библиотек и детской школы искусств.

В районной прокуратуре руководителям муниципальных учреждений внесли представления. После нагоняя с людьми рассчитались.

«Кроме того, по постановлению прокуратуры три должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафов по 10 тыс. рублей», - отметили в надзорном ведомстве.