Полиция Бурятии проверили дым из выхлопных труб и тонировку стёкол

В Улан-Удэ сотрудники ГАИ провели профилактический рейд на дорогах города. Для проверки автомобилей они использовали специальные приборы: дымомер и тауметр. Первый измерил насколько сильно дымит выхлопная труба, а второй – не слишком ли сильно у авто затонированы стёкла.

За время рейда было осмотрено более 30 машин. В результате был составлен один протокол за слишком дымный выхлоп, а ещё у трёх водителей выявили проблемы с тонировкой стёкол — она была темнее, чем разрешено законом.

Автоинспекторы напомнили жителям, что важно сообщать в полицию о нарушителях, особенно о пьяных за рулём. Всем участникам раздали памятки с инструкцией, как передать информацию о нарушителях, и рассказали, что за сообщение о пьяном водителе можно получить вознаграждение 10 тысяч рублей.

