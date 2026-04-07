Общество 07.04.2026 в 16:22

Полиция Бурятии проверили дым из выхлопных труб и тонировку стёкол

Рейд прошел в столице республики
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудники ГАИ провели профилактический рейд на дорогах города. Для проверки автомобилей они использовали специальные приборы: дымомер и тауметр. Первый измерил насколько сильно дымит выхлопная труба, а второй – не слишком ли сильно у авто затонированы стёкла.

За время рейда было осмотрено более 30 машин. В результате был составлен один протокол за слишком дымный выхлоп, а ещё у трёх водителей выявили проблемы с тонировкой стёкол — она была темнее, чем разрешено законом.

Автоинспекторы напомнили жителям, что важно сообщать в полицию о нарушителях, особенно о пьяных за рулём. Всем участникам раздали памятки с инструкцией, как передать информацию о нарушителях, и рассказали, что за сообщение о пьяном водителе можно получить вознаграждение 10 тысяч рублей.

Фото: МВД РБ

