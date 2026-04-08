В Улан-Удэ жильцы многоэтажки бьются с одиноким коттеджем

Жители многоэтажки на улице Бийской, 87, в Улан Удэ оказались в эпицентре конфликта: рядом с их домом, впритык к общественному проезду, внезапно появился частный дом. По уверению жильцов многоквартирного дома, новый объект создает помехи для движения, портит вид из окон и осложняет жизнь всему двору. Соседство, которое местные жители называют «кошмаром», городские власти называют «законным строительством». «Номер один» попробует разобраться в противостоянии соседей и собственника участка.Если обратиться к определению слова «город», то оно звучит таким образом: «город – это крупный населенный пункт, жители которого заняты, как правило, не сельским хозяйством. Имеет развитый комплекс хозяйства и экономики. Является скоплением архитектурных и инженерных сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность постоянного и временного населения города».Ключевой момент – обеспечение жизнедеятельности населения. Но зачастую конфликты возникают из-за строительства тех самых сооружений. Особенно если они появляются там, где, казалось бы, не должны.Согласно статистическим данным, в январе и феврале этого года в Бурятии введено в эксплуатацию 325 жилых домов, в том числе 1170 квартир общей площадью 91,1 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем сданного в эксплуатацию жилья уменьшился в 1,3 раза.Жители Бурятии построили 312 жилых домов общей площадью 39,4 тыс. кв. м. Это почти половина, а точнее 43,3% от общего объема введенного в республике жилья. Из них 14,3 тыс. кв. м построилось на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.В январе – феврале 2026 года объемы жилищного строительства в сельской местности уменьшились в 2,2 раза к соответствующему периоду прошлого года, в городской местности – в 1,3 раза. Тем не менее частных домовладений в Улан-Удэ по-прежнему возводится в разы больше, чем многоквартирных домов.Как утверждают эксперты, превращение столицы республики в «большую деревню» – печальный итог экономической деградации Бурятии в 1990-х. Пригород столицы республики, например, левобережная часть Улан-Удэ – это больше 30 000 частных домов.Однако появление коттеджа возле двора многоэтажного жилого комплекса по ул. Бийской выглядит весьма странно. По словам жильцов, летом 2025 года постройки еще не было, а уже в октябре они обнаружили на входе во двор новый коттедж.Главная проблема, по мнению жителей — потенциальная помеха движению автотранспорта. Задняя граница огороженного участка прилегает к гаражам, и это может затруднить проезд машин из двора многоквартирного дома. К тому же рядом проходит дорога, по которой ездят автомобили от домов 6 и 28 по ул. Солнечной в сторону ул. Трубачеева, а также транспорт с прилегающей подземной парковки.- Возмущению нет предела. Испорчен вид из окна. На карте справочника «2Гис» эта новостройка вообще никак не обозначена, - делится жительница дома Юлия.- В целом стоимость нашей собственности, квартир снижается. У нас во дворе нет даже детской площадки. Мимо нашего дома сквозной проезд с высоким трафиком. Теперь еще и частная застройка, считай, вплотную. И кому это выгодно? - пишет в чате дома одна из собственниц жилья на Бийской, 87.Ситуация осложняется непростой историей участка. Как выяснили жильцы, участок под коттедж когда-то был продан комитетом по управлению имуществом (КУИ) администрации Улан Удэ частному лицу. Рядом находился еще один участок с гаражом. Собственница этого участка два года судилась с той самой соседкой, которая возвела коттедж, так как не могла заезжать и выезжать из своего гаража. В итоге женщины заключили мировое соглашение. Владелица участка с гаражом продала свою землю и купила капитальный гараж в другом месте.Жильцы задаются вопросом: анализирует ли администрация города последствия продажи микроучастков ИЖС, особенно если их расположение может создавать помехи другим гражданам?- Я стесняюсь спросить, куда будут вывозиться отходы жизнедеятельности жителей данного домика? К соседу в гараж? А дым от печного отопления будет лететь нам в окна? На мой взгляд, это неуместная точечная застройка, - возмущается Юлия.Опасения жителей не напрасны. В Улан-Удэ большинство жителей частных домов отапливаются дровами и углем больше семи месяцев в году. Это дрова, как правило, хвойных пород, которые при горении выделяют еще и смолу. Выбросы от низких печных труб в атмосфере не рассеиваются – все, что вылетело, оседает в приземном слое. И огромная территория Улан-Удэнской агломерации задыхается от смога.Облака из взвешенных веществ, окиси углерода, формальдегида, окислов азота и металлов, а также такого канцерогена, как бензапирен, чрезвычайно опасного для здоровья человека даже в малых количествах, быстро распространяются и в центральную часть города.А в морозные дни в Улан-Удэ фиксируют десятикратные и более превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) различных загрязняющих веществ. Даже в относительно теплые зимы концентрации бензапирена в воздухе поднимались до 30 ПДК.Тем более местные ученые подтвердили, что основной вклад в загрязнение воздуха в Улан-Удэ в зимние месяцы вносит именно частный сектор: на него приходится свыше 2/3 в суммарном объеме выбросов от стационарных источников, или порядка 48,6 тыс. тонн загрязняющих веществ в год.Помимо загрязнения воздуха жильцы опасаются и других последствий. Например, для благоустройства и земляных работ необходимо обустроить территорию вокруг дома. Тогда, возможно, придется перекопать выезд со двора.По мнению жителей такая точечная застройка неуместна рядом с многоквартирным домом.- Администрация города, когда продает микроучастки ИЖС людям с аукциона, думает ли о последствиях таких сделок? Анализирует ли, как расположен участок и не будет ли помех другим гражданам, даже если это гараж, - продолжает возмущаться женщина.Несмотря на протесты жильцов, официальный ответ администрации города Улан-Удэ остается неумолим: строительство ведется законно.В мэрии настаивают, что у собственника участка есть вся необходимая разрешительная документация. Чиновники утверждают, что при возведении коттеджа соблюдены все градостроительные нормы: и противопожарные расстояния, и отступы от красных линий улицы.- Выездной осмотр и анализ сведений ЕГРН и НСПД признаков самовольного занятия или нецелевого использования земельного участка не выявили. При обследовании территории установлено, что подъездные пути к дому имеются, - ответили в администрации города на обращение жителей.Согласно официальному ответу, земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет и оформлен в собственность на гражданина на основании постановления администрации города от 1998 года. Далее, в 2010 году участок был продан другому гражданину. В 2012 году Октябрьский районный суд отказал в удовлетворении иска ФГБУ «Бурятский научный центр СО РАН» о признании сделки купли продажи незаконной.На данный момент право собственности зарегистрировано, согласно сведениям ЕГРН. Отдел земельного контроля провел обследование участка. Признаков самовольного занятия или нецелевого использования земли не выявлено. Подъездные пути к многоквартирному дому имеются.Согласно ответу, собственник земельного участка имеет право построить дом. Но жители многоквартирного дома убеждены, что присутствуют нарушения.Несмотря на официальный ответ, жильцы не намерены сдаваться. Они считают, что администрация должна тщательнее анализировать последствия продажи земельных участков, особенно в густонаселенных районах. Вопрос о том, как совместить интересы собственников и комфорт жителей многоквартирных домов, остается открытым.Конфликт, разгоревшийся в сердце спального района, обнажил извечную проблему: где проходит грань между правом частного владельца на строительство и правом десятков семей на комфортную и безопасную среду обитания? Жильцы надеются, что их история привлечет внимание властей и поможет избежать подобных ситуаций в будущем.