В Бурятии улучшили связь и интернет в Покровке

Мегафон сообщил об улучшении качества сотовой связи и мобильного интернета в селе Покровка Прибайкальского района Бурятии. Это стало возможным благодаря строительству базовой станции, значительно увеличившей покрытие сети.Покровка была основана в начале XVIII века как небольшое поселение вдоль реки Селенги, на землях местного мужского монастыря. Сейчас в селе проживают две сотни человек, ранее сеть для них обеспечивала станция, расположенная в соседнем поселении. Теперь же в Покровке появилось собственное телеком-оборудование. Построенная инфраструктура связи работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и быструю передачу данных.«Сейчас мы активно развиваем сеть в Прибайкальском районе республики, устанавливая дополнительное оборудование и модернизируя существующее. Новая станция обеспечила Покровку качественной связью и быстрым интернетом, а также усилила покрытие в соседней Ильинке на другом берегу Селенги. Ранее наши специалисты улучшили сеть в Турунтаево и Иркилике», – прокомментировала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.