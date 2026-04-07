Общество 07.04.2026 в 16:40

В Бурятии улучшили связь и интернет в Покровке

В селе появилось собственное телеком-оборудование
Текст: Андрей Константинов
Фото: предоставлено компанией "Мегафон"
Мегафон сообщил об улучшении качества сотовой связи и мобильного интернета в селе Покровка Прибайкальского района Бурятии. Это стало возможным благодаря строительству базовой станции, значительно увеличившей покрытие сети.

Покровка была основана в начале XVIII века как небольшое поселение вдоль реки Селенги, на землях местного мужского монастыря. Сейчас в селе проживают две сотни человек, ранее сеть для них обеспечивала станция, расположенная в соседнем поселении. Теперь же в Покровке появилось собственное телеком-оборудование. Построенная инфраструктура связи работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и быструю передачу данных.

«Сейчас мы активно развиваем сеть в Прибайкальском районе республики, устанавливая дополнительное оборудование и модернизируя существующее. Новая станция обеспечила Покровку качественной связью и быстрым интернетом, а также усилила покрытие в соседней Ильинке на другом берегу Селенги. Ранее наши специалисты улучшили сеть в Турунтаево и Иркилике», – прокомментировала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.
