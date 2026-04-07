В Бурятии мошенники выманили у вдовы участника СВО 8,5 млн рублей

В Улан-Удэ полиция задержала 19-летнего жителя Братска, который помог мошенникам обмануть вдову участника СВО на 8,5 млн рублей.

Как рассказали в полиции республики, всё началось с телефонного звонка.

- Звонивший сообщил, что за мужа ей полагается государственная награда и попросил продиктовать номер СНИЛС. Через полчаса с ней по очереди связались представительница Госуслуг, финмониторинга и силовики. Последние обвинили женщину в переводе средств террористу, запугали ответственностью за госизмену и заставили снять все имеющиеся на счетах деньги, - сообщают в полиции.

Деньги убедили передать курьеру. Женщина отдала молодому человеку 7 млн рублей наличными, а на следующий день перевела через терминалы еще 1,5 миллиона. Подозрения у обманутой возникли лишь тогда, когда ей предложили оформить кредит. Женщина связалась с родственницей, которая и посоветовала обратиться в полицию.

Юношу-курьера вскоре задержали. На допросе он признался, что нашёл предложение о лёгком заработке в мессенджере. Ему оплатили такси до адреса жертвы. Забрав деньги он уехал в Красноярск, где передал наличность другому посреднику, оставив себе 180 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет организаторов этой схемы. Молодой человек задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Фото: нейросеть