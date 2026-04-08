Чужими руками

Главное ведь, чтобы денежку платили. А чьими руками дело делается, уже не суть важно. Например, устраиваешься на руководящую должность в лесхозе. Смотришь, как местные высаживают деревья. И пишешь в отчете, что это вовсе не местные жители, а ты и твоя команда поработали. И все – и денежка, и почет, и уголовное дело!

Бывший руководитель одного из лесхозов Бичурского района попал под уголовку по довольно позорному основанию. Прокуратура выяснила, что с октября по декабрь 2024 года хитрый дядька внес ложные сведения в три акта о выполнении мероприятий по восстановлению лесов.

В документах он написал, что работы по восстановлению леса выполнили его сотрудники. Но на самом деле все это делалось руками местных жителей. Зачем обманывать? Да потому что, как в той басне про стрекозу, которая «лето красное пропела», лесхозовцы, судя по всему, занимались вещами, далекими от лесовосстановления. И государственное задание просто не выполнили.

Прокуратура обнаружила подвох и возбудила уголовку на директора за служебный подлог. Дело уже ушло в суд.

Здесь, конечно, хочется выразить уважение местным жителям. Которые, видимо, не дождавшись, когда лесхозовцы зачешутся, сами пошли спасать зеленые легкие Бурятии. А вот директору лесхоза хочется пожелать учиться работать руками, добиваться результатов своим собственным трудом, а не приписывать себе чужие заслуги.