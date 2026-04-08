В Улан-Удэ временно перенесли остановку «Центральный рынок»

В Улан-Удэ перенесли остановку «Центральный рынок», а также открыли правую полосу движения, закрыв левую. Напомним, эти работы сдвинулись.

Остановку временно переместили ближе к зданию торгового центра. Ее оборудовали специальным карманом для автобусов.

Как сообщили в комитете по строительству, на левой полосе установят водопроводные колодцы. Срок окончания работ пока сообщается.

Частичное ограничение по полосам действует и на других участках центра столицы Бурятии: