Общество 08.04.2026 в 09:19

В Улан-Удэ временно перенесли остановку «Центральный рынок»

А также открыли правую полосу движения, закрыв левую
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ перенесли остановку «Центральный рынок», а также открыли правую полосу движения, закрыв левую. Напомним, эти работы сдвинулись.

Остановку временно переместили ближе к зданию торгового центра. Ее оборудовали специальным карманом для автобусов.

Как сообщили в комитете по строительству, на левой полосе установят водопроводные колодцы. Срок окончания работ пока сообщается.

Частичное ограничение по полосам действует и на других участках центра столицы Бурятии:

  • перекрёсток улиц Смолина – Каландаришвили;

  • улица Смолина вблизи ресторан «Резиденция»;

  • улица Смолина вблизи № 61;

  • улица Балтахинова в сторону центра вблизи дома № 36;

  • улица Свободы – здесь проезд полностью ограничен.

Все новости

Из Бурятии выдворили 19 узбеков
08.04.2026 в 10:35
Автобус оперного театра Бурятии уехал на СВО
08.04.2026 в 10:12
Эксперты подготовили более пятисот предложений на стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра»
08.04.2026 в 09:55
В моногороде Бурятии расколотили теплые остановки
08.04.2026 в 09:50
В Бурятии начались учения по защите важных объектов от БПЛА
08.04.2026 в 09:35
В селе в Бурятии загорелся грузовик
08.04.2026 в 09:30
В Улан-Удэ временно перенесли остановку «Центральный рынок»
08.04.2026 в 09:19
Снятие наличных с кредитной карты
08.04.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 8 апреля
08.04.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 апреля 2026 года
08.04.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Из Бурятии выдворили 19 узбеков
Иностранцы нарушили миграционное законодательство
08.04.2026 в 10:35
Автобус оперного театра Бурятии уехал на СВО
Он будет доставлять военнослужащих к местам выполнения задач
08.04.2026 в 10:12
В Бурятии начались учения по защите важных объектов от БПЛА
Занятия проводят сотрудники ОМОН
08.04.2026 в 09:35
Снятие наличных с кредитной карты
У «бесплатного» снятия наличных есть ловушка
08.04.2026 в 09:00
