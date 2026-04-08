Общество 08.04.2026 в 09:35

В Бурятии начались учения по защите важных объектов от БПЛА

Занятия проводят сотрудники ОМОН
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии стартовали занятия с частными охранными организациями по защите объектов инфраструктуры от угроз, исходящих от беспилотников. Обучение проводят сотрудники ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии республики.

Занятия проходят в два этапа. Сначала объясняется принцип работы, применения, обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов, где особое внимание уделяется мерам безопасности при ведении огня по воздушным целям.

- Практическая часть проходит на полигоне, где работники ЧОП стреляют из гладкоствольного оружия по летающим целям, отрабатывают действия при обнаружении дронов вблизи охраняемого объекта и применяют спецоборудование для предотвращения угрозы. Основная цель занятий обучить работников ЧОП обеспечивать надежную защиту важных объектов инфраструктуры, - сообщили в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятии

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

