В Бурятии начались учения по защите важных объектов от БПЛА

В Бурятии стартовали занятия с частными охранными организациями по защите объектов инфраструктуры от угроз, исходящих от беспилотников. Обучение проводят сотрудники ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии республики.

Занятия проходят в два этапа. Сначала объясняется принцип работы, применения, обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов, где особое внимание уделяется мерам безопасности при ведении огня по воздушным целям.

- Практическая часть проходит на полигоне, где работники ЧОП стреляют из гладкоствольного оружия по летающим целям, отрабатывают действия при обнаружении дронов вблизи охраняемого объекта и применяют спецоборудование для предотвращения угрозы. Основная цель занятий обучить работников ЧОП обеспечивать надежную защиту важных объектов инфраструктуры, - сообщили в Росгвардии республики.

