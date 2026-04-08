Автобус оперного театра Бурятии уехал на СВО

Автобус Бурятского театра оперы и балета накануне передали бойцам СВО. Транспорт, прежде использовавшийся для гастролей, теперь будет служить на передовой и обеспечит доставку военнослужащих к местам выполнения задач.

Как сообщили в правительстве республики, ранее командование 11-й отдельной гвардейской ДШБ обратилось к Алексею Цыденову с просьбой предоставить такой автобус.

Министр культуры республики Соелма Дагаева вручила ключи от автобуса старшему офицеру автомобильной службы. Военные поблагодарили ее, Главу Бурятии и театр за поддержку.

- Наши прадеды, прабабушки, бабушки работали под девизом «Все для фронта, все для победы». Также мы хотим все вместе приблизить победу. Поэтому бойцам нашей бригады, всем нашим ребятам, которые служат сейчас Родине, желаем скорейшей победы и мирного неба над головой, — отметила министр.

Автобус отремонтирован и полностью готов к эксплуатации.

Фото: Правительство РБ