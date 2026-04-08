Общество 08.04.2026 в 10:35
Из Бурятии выдворили 19 узбеков
Иностранцы нарушили миграционное законодательство
Текст: Карина Перова
В Бурятии судебные приставы выдворили за пределы страны 19 нарушителей миграционного законодательства РФ. Все они – граждане Республики Узбекистан.
В ходе исполнительных производств, возбужденных на основании актов об административном правонарушении УМВД России по Улан-Удэ, нелегальных мигрантов доставили в аэропорт «Байкал».
«После прохождения пограничного контроля и оформления процессуальных документов все иностранные граждане отправились в Ташкент», - заключили в УФССП по Бурятии.
