Из Бурятии выдворили 19 узбеков

В Бурятии судебные приставы выдворили за пределы страны 19 нарушителей миграционного законодательства РФ. Все они – граждане Республики Узбекистан.

В ходе исполнительных производств, возбужденных на основании актов об административном правонарушении УМВД России по Улан-Удэ, нелегальных мигрантов доставили в аэропорт «Байкал».

«После прохождения пограничного контроля и оформления процессуальных документов все иностранные граждане отправились в Ташкент», - заключили в УФССП по Бурятии.