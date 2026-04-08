Курс на долгосрочное партнёрство

В ближайшее время компания «АпатитАгро» и администрация Иволгинского района подпишут соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках социального партнёрства стороны рассчитывают на эффективное взаимодействие на регулярной основе и в долгосрочной перспективе.Согласно соглашению, «АпатитАгро» в течение всего года будет направлять значительные финансы на социальную и культурную сферу Иволгинского района. В приоритете — помощь ветеранам боевых действий, спортивные мероприятия, культурные события, поддержка талантливых детей, развитие ТОСов. Также запланирована совместная разработка и реализация новых социальных проектов, программ патриотической направленности и поддержка бурятского языка.Как сообщили в пресс-службе «АпатитАгро», на днях в рамках этой работы компания уже учредила премии для участников районного конкурса хореографических коллективов «Магия танца». Кроме того, оказана помощь волейбольной команде Сотниковской средней школы №1 для поездки в Хабаровск на первенство Дальневосточного округа и команде по настольному теннису «Оргил» для участия в первенстве России в Казани.Отметим, что хотя компания работает в Бурятии менее года, она уже активно включилась в поддержку различных мероприятий не только в Иволгинском районе, но и в общереспубликанском масштабе. Так, в ноябре 2025 года «АпатитАгро» выступила генеральным партнёром финала Кубка Вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою. Был финансово поддержан Всероссийский турнир по боксу памяти Бориса Зориктуева — участника XX Олимпийских игр, чемпиона СССР, мастера спорта международного класса. Также оказана спонсорская помощь межрегиональному турниру памяти Алексея Бороноева — основателя школы бокса в селе Сотниково. Кроме того, компания участвовала в организации международного турнира «Байкальская рыбалка — 2026».