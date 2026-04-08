Итальянец с тиграми пересек границу Бурятии

11 тигров во главе с известным итальянским дрессировщиком Бруно Тони вчера, 7 апреля, пересекли границу Бурятии. Полосатый рейс отправился на гастроли в Монголию.

Как сообщили в Россельхознадзоре республики, проконтролировали состояние животных на автомобильном пункте пропуска «Кяхта». Все тигры оказались чипированы и прошли необходимую идентификацию. Нарушений ветеринарного законодательства и правил пересечения границы обнаружено не было, что позволило животным продолжить свой путь.

Фото: скриншот видео Россельхознадзора по РБ