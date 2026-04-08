Общество 08.04.2026 в 10:58

Итальянец с тиграми пересек границу Бурятии

Одиннадцать хвостатых отправились на гастроли в Монголию
A- A+
Текст: Елена Кокорина
11 тигров во главе с известным итальянским дрессировщиком Бруно Тони вчера, 7 апреля, пересекли границу Бурятии. Полосатый рейс отправился на гастроли в Монголию.

Как сообщили в Россельхознадзоре республики, проконтролировали состояние животных на автомобильном пункте пропуска «Кяхта». Все тигры оказались чипированы и прошли необходимую идентификацию. Нарушений ветеринарного законодательства и правил пересечения границы обнаружено не было, что позволило животным продолжить свой путь.

Фото: скриншот видео Россельхознадзора по РБ

Теги
тигры гастроли граница

Все новости

Чужими руками
08.04.2026 в 12:00
В Улан-Удэ охранник обокрал закрывающееся предприятие
08.04.2026 в 11:56
В районе в Бурятии разбушевались клещи
08.04.2026 в 11:38
В Улан-Удэ жителей 105-го микрорайона беспокоит «заброшка» вдоль дороги
08.04.2026 в 11:13
Итальянец с тиграми пересек границу Бурятии
08.04.2026 в 10:58
Курс на долгосрочное партнёрство
08.04.2026 в 10:58
В Улан-Удэ пьяный гость зарезал хозяина дома
08.04.2026 в 10:55
Из Бурятии выдворили 19 узбеков
08.04.2026 в 10:35
Автобус оперного театра Бурятии уехал на СВО
08.04.2026 в 10:12
Эксперты подготовили более пятисот предложений на стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра»
08.04.2026 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Чужими руками
Зачем работать самому, когда могут поработать другие?
08.04.2026 в 12:00
В Улан-Удэ охранник обокрал закрывающееся предприятие
Украденную продукцию он продал случайному прохожему
08.04.2026 в 11:56
В районе в Бурятии разбушевались клещи
С укусами в больницу обратились пять человек
08.04.2026 в 11:38
В Улан-Удэ жителей 105-го микрорайона беспокоит «заброшка» вдоль дороги
Здание вот-вот обрушится
08.04.2026 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru