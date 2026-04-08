В Улан-Удэ жителей 105-го микрорайона беспокоит «заброшка» вдоль дороги

Жителей 105-го микрорайона Улан-Удэ беспокоит одинокое заброшенное здание, которое стоит вдоль дороги более 12 лет. Остов давно покосился, конструкции деформированы, леса сгнили, почернели и вот-вот обрушатся. Сам участок не огорожен, завален бетонными блоками, строительным и бытовым мусором, сообщили в региональном отделении ОНФ.

По тропинке возле «заброшки» каждый день ходят жители микрорайона – на остановку. Подчеркивается, что люди уже обращались к депутатам, но на участке ничего не изменилось.

Также горожан смущает силовой кабель с электрическим автоматом. Пока неизвестно, исправен ли он. Но внешне выглядит вполне рабочим – даже розетки имеются.

«Мы обратились в прокуратуру района. Просим найти собственника участка и недостроя и обеспечить безопасность – снести или реконструировать здание, очистить участок от мусора», - заключили общественники.