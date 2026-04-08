08.04.2026
В районе в Бурятии разбушевались клещи
С укусами в больницу обратились пять человек
Текст: Карина Перова
В Кабанском районе Бурятии разбушевались клещи. По состоянию на 7 апреля с укусами в больницу обратились пять человек, сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».
«Все районы Республики Бурятия признаны эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Это означает, что опасность заражения существует на всей территории региона», - отметили в Центре гигиены и эпидемиологии района.
Чтобы не подхватить крайне опасное заболевание, передающееся клещами, жителей призывают вакцинироваться и посещать лес не ранее чем через 2 недели после второй вакцинации/ревакцинации – это время необходимо для выработки антител.
