Общество 08.04.2026 в 11:56
В Улан-Удэ охранник обокрал закрывающееся предприятие
Украденную продукцию он продал случайному прохожему
Текст: Елена Кокорина
В Железнодорожном районе Улан-Удэ полиция раскрыла кражу имущества с территории одного из местных предприятий. Как сообщили в пресс-службе МВД, в дежурную часть поступило заявление о пропаже шаровых кранов и электро-кабельной продукции. Общий ущерб составил более 63 тысяч рублей.
Личность подозреваемого удалось быстро установить. Им оказался ранее судимый местный житель, который в течение нескольких месяцев присматривал за территорией предприятия, прекращавшего свою деятельность. Воспользовавшись ситуацией, он демонтировал оборудование, вынес его с объекта, а похищенное продал случайному прохожему за 10 тысяч. Полученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
