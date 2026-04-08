В Улан-Удэ охранник обокрал закрывающееся предприятие

В Железнодорожном районе Улан-Удэ полиция раскрыла кражу имущества с территории одного из местных предприятий. Как сообщили в пресс-службе МВД, в дежурную часть поступило заявление о пропаже шаровых кранов и электро-кабельной продукции. Общий ущерб составил более 63 тысяч рублей.

Личность подозреваемого удалось быстро установить. Им оказался ранее судимый местный житель, который в течение нескольких месяцев присматривал за территорией предприятия, прекращавшего свою деятельность. Воспользовавшись ситуацией, он демонтировал оборудование, вынес его с объекта, а похищенное продал случайному прохожему за 10 тысяч. Полученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фото: нейросеть