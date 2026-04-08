Почему час в поликлинике спасает годы жизни

Ваше здоровье — в ваших руках!





Разрушаем миф «я здоров и мне не надо» и рассказываем, как простые анализы спасают жизнь.Мы привыкли, что забота о здоровье — это что-­то видимое: одеваться по погоде, чтобы не чихать, есть меньше сладкого, чтобы не поправиться, или ходить в спортзал для бодрости. Это, безусловно, важно. Но есть категория болезней, которые коварны: они подкрадываются незаметно, годами живут в организме, не подавая признаков. Артериальная гипертония, сахарный диабет, повышенный холестерин и, самое страшное, онкология — на старте это «тихие убийцы».И единственный способ перехитрить болезнь — перестать быть заложником мифа «я же чувствую себя хорошо, значит, я здоров». Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают: предупредить болезнь легче, чем лечить, и это единственный шанс сохранить качество жизни. И ключевой инструмент здесь — диспансеризация.Даже если вы бегаете по утрам и правильно питаетесь, риск развития хронических неинфекционных заболеваний остается. Дело в том, что многие патологии на ранних стадиях протекают бессимптомно. Повышенное давление вы не почувствуете, пока не случится гипертонический криз. Высокий уровень сахара долгое время не влияет на самочувствие, но разрушает сосуды изнутри.Именно поэтому первичная профилактика, а это здоровый образ жизни, должна идти рука об руку со вторичной — регулярными проверками организма.— это скрининг, который проводится именно для того, чтобы выявить скрытые угрозы. Проводится анкетирование, осмотр, измерение внутриглазного и артериального давления, ЭКГ, анализы:• Общий анализ крови.• Определение уровня глюкозы в крови. Раннее выявление преддиабета и сахарного диабета позволяет остановить заболевание только коррекцией питания, не прибегая к тяжелой терапии.• Анализ крови на холестерин. Высокий уровень «плохого» холес­терина годами забивает сосуды бляшками. Своевременное обнаружение этой проблемы спасает от ишемической болезни сердца.• Анализ крови на гепатит С (с 25 лет раз в 10 лет).Однако самый веский аргумент в пользу диспансеризации — это борьба с онкологическими заболеваниями. Сегодня онкология — это не приговор, но только при одном условии: заболевание должна быть поймано на ранней стадии. Если рак обнаружен, когда еще нет симптомов, а патологический процесс локализован в одном месте, излечимость достигает 90% случаев.Программа бесплатной диспансеризации по ОМС включает в себя целых 7 онкоскринингов. В зависимости от возраста и пола врачи проверяют:— рак шейки матки (с 18 лет);— рак молочной железы (маммография с 40 лет);— рак предстательной железы (анализ ПСА в 45, 50, 55, 60 и 64 года);— колоректальный рак;— рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;— рак легких;— рак визуальной локализации (кожи, слизистых, щитовидной железы).проходят при наличии показаний по итогам первого этапа диспансеризации. Если по результатам первого врач­терапевт выявит показания для проведения дообследований, вас направят на второй этап или дополнительные исследования.Если первый этап дал повод для беспокойства (например, подозрение на злокачественное новообразование), пациента направляют на углубленную диагностику: консультации узких специалис­тов, рентгенографию, гастроскопию, колоноскопию и др. При подтверждении подозрений пациента оперативно направляют к онкологу.Многие откладывают поход в поликлинику из­-за незнания своих прав или путаницы в сроках. Развеиваем главные страхи:Профилактический осмотр можно проходить каждый год, начиная с 18 лет. Диспансеризацию с 18 до 39 лет — раз в три года. После 40 лет — ежегодно.Нет. Диспансеризация и профилактический осмотр полностью бесплатны по полису ОМС в поликлинике по месту жительства, работы, учебы.Нет. По закону работник имеет право на освобождение от работы на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Для работников предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии) и работающих пенсионеров преду­смотрено два дня.Чтобы пройти обследование, вы можете:— позвонить в колл­-центр поликлиники или обратиться лично в поликлинику;— записаться через портал «Гос­услуги» или через чат-­бот «Бурятия. Запись на прием к врачу» в мессенджере MAX.Потратить один час на обследования — это не «отсиживание очередей», а самая выгодная инвестиция в свою жизнь. Не ждите симптомов. Запишитесь на диспансеризацию!