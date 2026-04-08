Общество 08.04.2026 в 12:41

В селе Бурятии у пенсионера угнали два мотоцикла

20-летний вор хотел поправить свое материальное положение
Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии у пенсионера угнали два мотоцикла

В Кижингинском районе Бурятии полицейские оперативно раскрыли кражу двух мотоциклов, о которой заявил 78-летний местный житель. Общий материальный ущерб составил 35 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД, неизвестный взломал окно гаража, проник внутрь, открыл ворота и угнал два мотоцикла: «Урал» с коляской и «Иж Юпитер-5». Вскоре полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался ранее не судимый и безработный 20-летний житель села Новокижингск.

Парень уже признался в содеянном, сказав, что украл мотоциклы чтобы продать их и выручить немного денег. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, добавили в полиции.

Фото: МВД РБ

