Общество 08.04.2026 в 12:46

В Улан-Удэ росгвардейцы уберегли от огня дом и машины горожан

Пожар случился в частном доме возле остановки «Обелиск»
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии спасли жилище и имущество горожан. В конце марта вечером в ограде частного дома возле остановки «Обелиск» загорелся автомобиль.

Увидевшие дым росгвардейцы сообщили о пожаре в экстренные службы, а также вызвали на помощь вторую группу задержания. После они перепрыгнули через забор и начали тушить машину с помощью песка и воды. Хозяев в тот момент не было дома. О произошедшем им рассказала соседка. Погорельцы приехали, когда пожар был остановлен.

Благодаря оперативным и слаженным действиям правоохранителей огонь не перекинулся на дом и второй автомобиль, который также стоял в ограде рядом с загоревшейся машиной.

Хозяйка выразила благодарность сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ – Зорикто Бадмаеву, Эрдэму Данилову, Никите Бадмаеву и Владиславу Кривову.

«Если бы не они, то я осталась бы без дома и машины. Желаю ребятам удачи, карьерного роста. Они всегда на страже. Вы – наша опора», - отметила в своем обращении улан-удэнка.

