Житель Улан-Удэ предлагал транспортным полицейским взятку в 500 рублей

В Улан-Удэ на железнодорожном вокзале транспортные полицейские задержали 52-летнего нетрезвого мужчину. Его доставили в дежурную часть.

Горожанин прибыл на вокзал, собираясь уехать на электричке до станции Мостовой. Чтобы избежать ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, он предложил правоохранителям мелкую взятку – 500 рублей.

В итоге мужчину привлекли к административной ответственности, а также на него завели уголовное дело (по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

«Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.