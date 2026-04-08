Рыбак из села Бурятии ответит за переделку и хранение оружия

В Баргузинском районе Бурятии задержали местного жителя, обнаружив у него самодельное огнестрельное оружие. 36-летний мужчина из посёлка Юбилейный хранил в гараже комбинированное двуствольное ружьё с нарезным и гладким стволами, укороченными в кустарных условиях на 16 см.

По словам задержанного, оружие он нашёл в лесу во время рыбалки ещё в 2018 году. Самостоятельно переделал его для удобства и облегчения веса. При этом разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины не было. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, в настоящее время временно не работает.

За незаконное хранение и изготовление оружия возбуждено уголовное дело.

- Напоминаем, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. Под добровольной сдачей понимается выдача предметов по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения, - предупредили в полиция республики.

