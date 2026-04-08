С начала года на улицах Улан-Удэ отловили 637 собак. Как сообщили в комитете городского хозяйства, большая часть из них – не бездомные животные, а потерявшиеся или выброшенные хозяйские питомцы.

Специалисты подчеркнули: псы не могут оказаться на улице «сами по себе» – за этим всегда стоит человеческая беспечность или жестокость. Чипирование и регистрация – единственный способ быстро идентифицировать хозяина и вернуть питомца, если он попал в отлов.

«Безнадзорная собака без поводка, регистрации и чипа, оставленная без присмотра, представляет риск как для самой себя, а это травмы, болезни, гибель под колёсами, так и для окружающих – особенно детей и пожилых людей. Мы призываем владельцев собак следить за тем, чтобы питомцы не убегали. Только так мы сможем снизить число отловов и сделать город безопасным для всех – и для людей, и для животных», — сказал и.о. начальника отдела благоустройства КГХ Доржи Батоцыренов.

Службы отлова в Улан-Удэ: