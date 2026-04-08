08.04.2026 в 14:09

С начала года на улицах Улан-Удэ отловили 637 собак

Большинство из них чьи‑то питомцы
Текст: Карина Перова
С начала года на улицах Улан-Удэ отловили 637 собак. Как сообщили в комитете городского хозяйства, большая часть из них – не бездомные животные, а потерявшиеся или выброшенные хозяйские питомцы.

Специалисты подчеркнули: псы не могут оказаться на улице «сами по себе» – за этим всегда стоит человеческая беспечность или жестокость. Чипирование и регистрация – единственный способ быстро идентифицировать хозяина и вернуть питомца, если он попал в отлов.

«Безнадзорная собака без поводка, регистрации и чипа, оставленная без присмотра, представляет риск как для самой себя, а это травмы, болезни, гибель под колёсами, так и для окружающих – особенно детей и пожилых людей. Мы призываем владельцев собак следить за тем, чтобы питомцы не убегали. Только так мы сможем снизить число отловов и сделать город безопасным для всех – и для людей, и для животных», — сказал и.о. начальника отдела благоустройства КГХ Доржи Батоцыренов.

Службы отлова в Улан-Удэ:

  • Советский район: 89247700144;

  • Октябрьский район: 89247700145;

  • Железнодорожный район: 89247700146. 

Все новости

В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
08.04.2026 в 14:46
В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков
08.04.2026 в 14:30
В марте Монголию посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее
08.04.2026 в 14:26
В Бурятии маркетплейсы начали ограничивать доступ для пользователей, подключающихся через VPN
08.04.2026 в 14:16
С начала года на улицах Улан-Удэ отловили 637 собак
08.04.2026 в 14:09
Рыбак из села Бурятии ответит за переделку и хранение оружия
08.04.2026 в 14:04
Житель Улан-Удэ предлагал транспортным полицейским взятку в 500 рублей
08.04.2026 в 13:16
В Улан-Удэ росгвардейцы уберегли от огня дом и машины горожан
08.04.2026 в 12:46
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
Всего зафиксировали шесть нарушений
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
О новых функциях пяти камер сообщили в Госавтоинспекции
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
Пострадали семь человек, шестеро из них – смертельно, среди погибших – двое несовершеннолетних
08.04.2026 в 14:46
В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков
Число тех, кто пострадал от замораживания» объектов, стремительно растет
08.04.2026 в 14:30
